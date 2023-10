Marque de Neutrik, Contrik lance Power Turtle et Power Strip. Ces boîtiers de distribution robustes sont dotés d’un affichage protégé et éclairé indiquant la tension et le courant. Équipés en powerCON True1, classés IP65, résistants au feu (UL94-V2), ils sont adaptés à une utilisation en extérieur et à des applications mobiles exigeantes.