Contrôle de monitoring Dante RTW

TouchControl 5 permet une gestion facile de monitoring de stéréo à 22.2. Il accepte en entrée/sortie 32 canaux Dante et son écran tactile 5’’ permet de gérer les sorties vers les haut-parleurs et de visualiser 32 bargraphs. L’appareil intègre un micro de mesure, un afficheur de niveau SPL une sortie casque stéréo Downmix, une entrée micro et se configure via le Web. ■