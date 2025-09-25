Le Director 6 d’Alcons est un contrôleur amplifié huit canaux avec DSP intégré et étages classe D pontables délivrant jusqu’à 6 kW. Il accepte les signaux AES3 jusqu’à 192 kHz, traités en natif à 96 kHz. Chaque canal dispose d’une égalisation huit bandes, d’un délai, d’un réglage de phase et de préréglages utilisateur ou usine. L’interface locale comprend un écran OLED, un encodeur rotatif multicolore et des boutons rétroéclairés. Les alimentations universelles avec correction active du facteur de puissance garantissent une performance stable. Sa conception modulaire facilite la maintenance sur site, avec intégration au réseau ALControl pour l’audio sur IP.