sonomag
SONO Mag le magazine de l'évènementiel

Reportages

Bancs d'essais

Tutoriels

Vidéos

S'abonner
s'abonner

Contrôleur amplifié Director 6

25 Sep 2025 | News Son

33 SONOMAG NEWS Director6 front straight

Le Director 6 d’Alcons est un contrôleur amplifié huit canaux avec DSP intégré et étages classe D pontables délivrant jusqu’à 6 kW. Il accepte les signaux AES3 jusqu’à 192 kHz, traités en natif à 96 kHz. Chaque canal dispose d’une égalisation huit bandes, d’un délai, d’un réglage de phase et de préréglages utilisateur ou usine. L’interface locale comprend un écran OLED, un encodeur rotatif multicolore et des boutons rétroéclairés. Les alimentations universelles avec correction active du facteur de puissance garantissent une performance stable. Sa conception modulaire facilite la maintenance sur site, avec intégration au réseau ALControl pour l’audio sur IP.

Abonnez-vous

et accédez à l’ensemble des contenus en illimité

S'abonner
abonnement sonomag
Loading...