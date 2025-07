S’appuyant sur le LA7.16i, le LA1.16i est un contrôleur amplifié ultra-compact à 16 canaux, à la densité inégalée dans un format 1U. Conçu pour les applications en champ proche et à courte portée où les niveaux de pression acoustique élevés ne sont pas une priorité, le LA1.16i est idéal pour les lieux d’accueil, les environnements commerciaux, les espaces culturels et les installations résidentielles. Son nombre élevé de canaux permet le déploiement de multiples enceintes, par exemple jusqu’à 48 unités compactes X4i, tandis que sa conception peu encombrante maximise l’utilisation de l’espace en rack et optimise les coûts d’installation.