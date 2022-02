Contrôleur SSL UF8

UF8 est le dernier contrôleur de studio de SSL, conçu pour les workflows de production modernes. Contrôleur DAW à huit canaux extensible, UF8 connecte les ingénieurs, les producteurs et les artistes directement au processus de création, offrant une maîtrise de leur flux de travail et accélérant la vitesse de production audio et de création de contenu. UF8 est l’aboutissement de plus de 40 ans d’héritage de SSL en matière de maîtrise des flux de production et d’ergonomie de studio intégrés dans des générations de consoles SSL classiques. Cette compréhension de la production en studio, combinée à des décennies d’excellence en ingénierie, offre un contrôleur USB tactile de qualité supérieure optimisant le workflow. ■