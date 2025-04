Yamaha annonce la mise à jour du logiciel AG08 Controller, qui améliore les fonctionnalités et la capacité de traitement audio de la console de streaming AG08. Cette mise à jour ajoute trois fonctions puissantes et pratiques : « Monitor Mix », « Gate » et « Compander », qui permettront aux utilisatrices et utilisateurs de gérer leur son de manière plus flexible et plus détaillée.