Les nouveaux formats IP audio et vidéo fleurissent sur le marché mais il est difficile de les visualiser et de les écouter facilement. En plus des signaux analogiques, numériques (AES et Madi) et SDI, les monitorings audio et vidéo Wohler permettent de contrôler les signaux IP, en particulier Dante, Ravenna, AES67, 2022-6 et 2110. ■