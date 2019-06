Convention Adam Hall – Mars 2019

Nous sommes accueillis à Barcelone dans le local d’Adam Hall, proche de l’ancien village olympique du quartier de Poblenou. L’enseigne de la devanture, au nom du groupe, nous indique que nous sommes arrivés et, une fois entrés, un panneau sur lequel est inscrit la célèbre devise de Walt Disney « If you can dream it, you can do it » nous fait face. Nous sommes chaleureusement accueillis par Vanessa Consolo (responsable Marketing Europe du Sud), qui a tout organisé pour notre arrivée. Nous pénétrons ensuite dans ce lieu lumineux où sont présentés les articles phares des marques Adam Hall. Derrière une palissade se trouvent des gradins capables d’accepter une trentaine de personnes et une scène généreusement équipée en matériel maison.

Le show peut commencer. Ce sont Jean-Dominique Malgoire (directeur commercial France), Fabrice Dayan (représentant Ouest et Grands comptes) et Thierry Philippe (représentant Nord) qui nous racontent à tour de rôle l’histoire du groupe et de ses marques, sa croissance et son offre client. L’évolution est impressionnante pour cette société, qui a fait ses débuts en 1975 en Angleterre en vendant des accessoires de flightcase et qui est devenue un groupe international, employant plus de 300 personnes.