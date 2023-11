Convertisseur Art-Net & sACN en DMX

Si vous avez besoin de transporter du signal sur une longue distance via un protocole standard, le Node-2 de Chromateq est une solution simple à mettre en œuvre dans vos projets. Il est compatible avec n’importe quel protocole standard de l’industrie de l’éclairage tel que l’Art-Net ou le sACN provenant d’un ordinateur ou d’un pupitre DMX. Il convertit et décode les signaux Art-Net et sACN en signal DMX 512 sur deux univers. Il prend en charge l’Unicast, le Broadcast, le DHCP et il est configurable avec notre Devicetool, notre logiciel, l’application Wi-Light 2 ou un navigateur Web (à venir) par USB et Ethernet.