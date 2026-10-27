La RME ADI-2 Pro EX succède à l’ADI-2 Pro FS R Black Edition. Ce convertisseur AN/NA deux canaux réunit une interface audio USB-C, un DAC, deux sorties casque indépendantes et la conversion des formats AES/EBU, S/PDIF et ADAT. Il prend en charge les flux PCM jusqu’à 768 kHz ainsi que le DSD natif. Cette version adopte un nouveau châssis, une connexion USB-C verrouillable et une puissance casque accrue. Elle intègre l’horloge SteadyClock FS ainsi qu’un DSP proposant notamment égalisation paramétrique, Loudness, réglages Bass/Treble, Crossfeed, Delai et Balance. L’interface fonctionne également en mode USB Class Compliant et dispose d’un écran couleur et d’une télécommande.