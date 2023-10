Vous êtes à la recherche d’un nouveau défi professionnel et aimeriez intégrer une entreprise de passionnés œuvrant au cœur du spectacle vivant, de l’évènementiel et de l’audiovisuel ? Vous recherchez un poste en CDI ? Alors cette annonce est faite pour vous !

Prestataire de services reconnu, Dushow s’appuie sur l’expertise de ses 300 collaborateurs afin de proposer des solutions techniques sur des secteurs diversifiés tels que le son, la lumière, la vidéo, la structure ou encore l’énergie.

Nous recherchons un Coordinateur logistique audiovisuel (H/F) pour notre siège social basé à Roissy-en-France (95).

Description du poste

Rattaché(e) au Coordinateur général, vous assurez la coordination de l’ensemble des opérations. A ce titre, vous êtes principalement chargé(e) des missions suivantes :

S’assurer que tous les corps de métiers (son, lumière, structure et vidéo) soient prêts à charger en temps et en heures · Prendre en charge et coordonner les opérations qui vous sont assignées · Faire le lien entre les chargés d’affaires et l’équipe de production pour mener à bien les dossiers · Accueillir les intermittents lors des préparations · Soumettre les solutions nécessaires en production afin d’assurer la réactivité face au client · Gérer les modifications et les ajouts de matériel selon les disponibilités et en accord avec les chargés d’affaire et les chefs de projet.

Profil recherché

Vous avez une formation en logistique ou en régie général et portez de l’intérêt au secteur de l’audiovisuel et du spectacle vivant (connaissance notamment du matériel son, lumière, structure et vidéo)

Une première expérience sur un poste similaire serait appréciée · Vous maîtrisez l’outil informatique · Vous êtes organisé(e), rigoureux(se), dynamique · Vous faites preuve de réactivité et êtes capable de hiérarchiser les priorités · Vous avez le sens du service, de bonnes qualités relationnelles, et aimez le travail en équipe.

Conditions d’emploi

CDI à pourvoir immédiatement • RTT • Rémunération : 2400€ bruts mensuels, à négocier selon profil • Restaurant d’entreprise • Poste basé à Roissy-en-France (95)

Merci d’adresser une lettre de motivation accompagnée d’un CV au service RH à l’adresse : recrutement@dushow.com