CORDON D’INSTRUMENT HAUT DE GAMME : SC-SILVER SPIRIT

Le cordon SC-Silver Spirit de Sommer Cable est composé de brins torsadés en cuivre classe 6N (OFC 99,9999 %), avec alliage et soudures en argent (935/1 000) pour une performance sonore optimale et sans perte électrique. Il offre un double blindage, une gaine extérieure flexible et robuste de 7,4 mm, intégrant un composite de PVC insensible aux changements de température et possédant un isolant ultramoderne extrudé sous gaz et lissé. Le SC-Silver Spirit a des propriétés acoustiques claires et s’adapte aux instruments électriques, en studio ou sur scène. ■