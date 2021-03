CORONAVIRUS : DES FOIRES AUX QUESTIONS (FAQ) OFFICIELLES

Afin de permettre à tout un chacun de faire le tri entre les diverses informations pas toujours fiables qui prolifèrent, notamment sur la Toile, le gouvernement propose un site qui rassemble les foires aux questions et questions-réponses de l’ensemble des sites d’Etat. Entièrement dédié au Covid-19 et régulièrement mis à jour, cette plate-forme internet apporte les réponses officielles aux questions que vous vous posez sur l’activité professionnelle, les sorties et déplacements, les loisirs et vacances, le handicap, les personnes vulnérables, l’éducation, les commerces et établissements recevant du public (ERP), les activités culturelles, les mesures barrières, etc. Ces grandes rubriques permettent de vous aider à y voir plus clair : la santé, bien sûr, le travail, avec des sous rubriques dédiées aux entreprises et aux salariés, aux parents employeurs et assistants maternels, aux petites entreprises, entrepreneurs indépendants, micro-entrepreneurs, aux apprentis et organismes de formation/CFA, au télétravail. Côté éducation, on notera les rubriques relatives aux écoles, collèges et lycées et à l’enseignement supérieur. La rubrique transports répond quant à elle aux questions sur les possibilités de faire du covoiturage ou sur les voyages à ou depuis l’étranger. ■

Utile, précieux, à visiter sans tarder www.gouvernement.fr/info-coronavirus