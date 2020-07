Coronavirus Etude, œuvre sanitaire

Partout dans le monde, des musiciens nous offrent des moments musicaux tout à fait insolites. Pour bien nettoyer son piano, par exemple, la « Coronavirus Etude », composée par « tous les professeurs de piano du monde » et arrangée par Jeff DePaoli, nous montre la méthode. Au premier regard, les indications sur la partition semblent classiques, mais chacune fait référence à des produits désinfectants et aux gestes à pratiquer : col purello (référence au désinfectant américain Purell), molto rubato (frotter, en anglais to rub), et cloroxissimo (le Clorox, autre produit désinfectant). Si le pianiste suit bien les indications du compositeur, il finira l’œuvre senza infezione (sans infection).