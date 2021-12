Corps de découpe ECLPROFILE FWVW

L’EclProfile FWVW est une découpe LED dotée d’un module LED 91 x 3 W en blanc variable, de 2 700 à 5 600 K. Les LEDs ont été sélectionnées pour obtenir des blancs avec de fortes valeurs d’IRC, R9, TLCI ou TM30 Rf/Rg. Elle trouvera sa place dans des applications telles que les théâtres, studios TV ou événementiels. Huit optiques fixes (5, 10, 14, 19, 26, 36, 50 ou 70°) et deux optiques zoom (15-30°/2-50°) sont proposées. Egalement disponible dans une version avec source LED quatre couleurs EclProfile FS (ML436FS), avec source LED six couleurs EclProfile CT+ (ML436CT) et avec source LED en blanc fixe (ML436FWTU et ML436FWDY). Attention : ce corps de découpe est livré sans optique. ■