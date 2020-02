CORRECTION ACOUSTIQUE POUR TOUS

Le fabricant Ecler, connu pour ses solutions électro-acoustiques et vidéo, développe une gamme destinée à l’optimisation acoustique des lieux de travail. Sous la dénomination Ecler Acoustics, on trouve des kits de panneaux absorbants à disposer au mur ainsi que des modèles ovoïdes à suspendre au plafond. Très simples à installer, ils se dimensionnent via l’outil Acoustic calculator et se déclinent en différentes couleurs et décors pour s’adapter à toutes les ambiances. Bien entendu, les matériaux répondent aux normes en vigueur en termes de non-toxicité et de sécurité, mais il est aussi à noter qu’ils sont fabriqués à partir de bouteilles en plastique recyclées. ■