Nous relayons la demande d’Hugo Bajoue, jeune diplômé d’un BUT Métiers du Multimédia et de l’Internet, passionné par les métiers du son, de la lumière et de la régie.

Basé en Île-de-France, Hugo est curieux, motivé et déjà bien formé sur le plan théorique. Il cherche maintenant à se faire une place sur le terrain, aux côtés de professionnels prêts à lui transmettre leur savoir-faire.

📞 Contact : Hugo Bajoue – 06 64 23 34 02 📄 Vous pouvez le contacter directement pour obtenir son CV ou en savoir plus sur son parcours.