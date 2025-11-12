sonomag
SONO Mag le magazine de l'évènementiel

Reportages

Bancs d'essais

Tutoriels

Vidéos

S'abonner
s'abonner

Coup de pouce

12 Nov 2025 | News Divers, Non classé

Hugo Bajoue

Nous relayons la demande d’Hugo Bajoue, jeune diplômé d’un BUT Métiers du Multimédia et de l’Internet, passionné par les métiers du son, de la lumière et de la régie.

Basé en Île-de-France, Hugo est curieux, motivé et déjà bien formé sur le plan théorique. Il cherche maintenant à se faire une place sur le terrain, aux côtés de professionnels prêts à lui transmettre leur savoir-faire.

📞 Contact : Hugo Bajoue – 06 64 23 34 02 📄 Vous pouvez le contacter directement pour obtenir son CV ou en savoir plus sur son parcours.

Design sans titre (7) (1)

Abonnez-vous

et accédez à l’ensemble des contenus en illimité

S'abonner
abonnement sonomag
Loading...