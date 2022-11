Couple NEXO P8 et L15

Présentation

NEXO est connu depuis des décennies pour ses productions d’enceintes et leur qualité de fabrication irréprochable. La série P+ proposée aujourd’hui respecte cette tradition.

L’ébénisterie de la P8 est en contreplaqué de 15 mm. Ce contreplaqué utilise plusieurs essences de bois, du peuplier pour les couches internes et du bouleau pour l’extérieur. Il reçoit une finition à base de peinture structurelle noire satinée voire noire presque mate. La masse et les dimensions sont habituelles pour une enceinte coaxiale de 8’’. Deux poignées encastrées sur les deux faces opposées aident à la manutention de cette petite enceinte. Au fond de chacune de ses poignées se trouve un puits de diamètre 35 mm pour la mise sur pied, une embase speakon et une petite rigole bien étrange reliant la speakon au puits. Pour assurer une bonne stabilité en position retour de scène, l’une des faces arrière est pourvue de deux bandes antiglisse et anti-vibration. Dans cette position, l’angle par rapport au sol est de 55°. Une cuvette métallique à l’arrière offre deux speakons supplémentaires, cela fait donc quatre au total. La grille de la face avant peut se démonter rapidement à l’aide d’un tournevis plat.

Le sub L15 reprend le même type de contreplaqué pour sa fabrication et la même finition que la P8. D’une masse assez raisonnable de 35 kg, ses dimensions sont aussi assez compactes, 439 mm x 550 mm x 650 mm. Trois grandes poignées sur les deux côtés assurent une manutention facile de ce sub. Sur le dessus, un filetage M20 permet de fixer un tube de liaison pour positionner la 8’’ au-dessus du sub (référence K&M 21337B ou 21339B par exemple). Deux grands lamages assurent une bonne stabilité en cas d’utilisation empilée de plusieurs L15. Sur la face inférieure, au format des lamages, deux patins en caoutchouc assurent la stabilité au sol. À l’arrière, une plaque métallique assure le maintien des deux connecteurs speakon.

Au cœur des boîtes

Nous l’avons indiqué, la grille métallique de la P8 se démonte en un clin d’œil et laisse apparaître un magnifique haut-parleur coaxial. La bobine mobile du 8’’ est de 2,5’’ et un diaphragme de 1,5’’ équipe le moteur néodyme. Le pavillon central chargé de la dispersion des hautes fréquences se démonte. Il est maintenu en place par un système d’aimant et permet une dispersion conique de 100°. Il peut être remplacé par le modèle fourni en option qui lui offre une dispersion de 110° x 60° ou 60° x 110° en fonction du sens de montage et de la couverture recherchée.