Couteau suisse de la connexion HDMI

Cet adaptateur HDMI Sommercable permet de raccorder les types de connexion les plus courants pour adapter les ordinateurs portables, tablettes et smartphones avec une sortie Displayport1.4, MiniDisplayport1.4 ou USB-C sur une liaison HDMI 2.0. Trois clips sur la bague adaptatrice permettent aussi l’installation fixe d’un câble de connexion HDMI (largeur de serrage entre 4,5 et 8,6 mm). Combiné à la série légère HDMI Ultraslim HI-HDSL Sommercable, on obtient le set de connexion 4K60 parfait, disponible en longueurs de 0,35 m/0,75 m/1,25 m et 2,0 m avec une performance garantie de 18 Gb/s. Un adaptateur VGA-HDMI actif DVM-HDT-VAHD2 existe aussi pour convertir un signal VGA jusqu’à 1080 p dans un flux HDMI. ■