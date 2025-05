Prolyte propose une gamme modulaire de couvertures de scène, adaptées à des événements de 16 x 12 m à 48 x 18 m ailes de son incluses) et avec une capacité de charge de 25 à 100 t. La gamme inclut un chariot en acier haute capacité et un connecteur polyvalent entre les truss principaux, permettant une installation rapide. Les profilés Keder se fixent sur ce connecteur, avec des barres de pression et des supports Keder pour une répartition optimale des charges. Le porte-à-faux offre une profondeur de scène accrue et permet une meilleure visibilité latérale pour le public, sans compromettre la charge utile. Enfin, la connexion fermée des profilés Keder crée une véritable boîte noire sous la couverture.