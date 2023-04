Covid 19 : ce qui a changé depuis le 1er février 2023

La situation sanitaire s’étant améliorée en France depuis début 2023, les règles face à l’épidémie de Covid-19 ont évolué. Un décret publié au Journal officiel le 28 janvier prévoit qu’à compter du 1er février 2023, les personnes testées positives qui ne peuvent pas télétravailler ne pourront plus bénéficier d’arrêts de travail dérogatoires, sans jour de carence. De même, l’obligation d’isolement systématique imposée aux personnes positives à la Covid-19 et le test de dépistage après deux jours des personnes qui sont cas contact ne sont plus requis.

Toutefois, le respect des gestes barrières (port du masque, distanciation physique, hygiène des mains…), la réalisation d’un test de dépistage en cas de doute et la vigilance pour préserver les personnes fragiles restent bien sûr de mise.