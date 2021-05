COVID-19 ET TÉLÉTRAVAIL : UNE AIDE EN CAS DE DIFFICULTÉ PSYCHOLOGIQUE

Les salariés qui télétravaillent peuvent parfois déprimer, se sentir isolés, en perte de repères et rencontrer des difficultés pour adapter leur vie professionnelle à leur vie personnelle. Conscient de ces risques psycho-sociaux, le ministère du Travail a mis à leur disposition un numéro vert, le 0 800 130 000, accessible 7 j/7 et 24 h/24. Au bout du fil, des psychologues et spécialistes du travail répondent gratuitement et de façon anonyme. Une orientation vers un professionnel de santé peut également être proposée en cas de besoin. ■