Covid-19 : quelle sont les règles aujourd’hui ?

La recrudescence de cas de Covid-19 pose la question des règles à suivre si l’on est malade ou cas contact. Face à des symptômes qui évoquent la Covid-19, il est recommandé de faire un test de dépistage antigénique ou un test RT-PCR. Si le test est positif, il faut contacter son médecin traitant mais aussi prévenir toute personne côtoyée dans les 48 heures avant l’apparition des symptômes ou en l’absence de symptôme, celles côtoyées dans les sept jours avant le test positif.

Concernant l’isolement, cette obligation n’existe plus depuis le 1er février 2023, bien que cela reste recommandé face à des personnes fragiles. Le respect des gestes barrières reste de mise : se laver les mains régulièrement ou utiliser une solution hydroalcoolique, tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir à usage unique avant de le jeter, éviter de se toucher le visage, respecter une distance d’au moins deux mètres avec les autres, saluer sans serrer la main et ne pas s’embrasser ou encore porter un masque et aérer régulièrement.

Sur le lieu de travail, le port du masque, la distanciation sociale et le télétravail ne sont plus obligatoires mais le respect des règles d’hygiène reste recommandé.

Le guide des mesures de prévention des risques de contamination à la Covid-19 remplace le protocole national en entreprise. En cas de contamination, le salarié peut travailler si son état de santé le lui permet. À défaut, un arrêt de travail devra être prescrit pas le médecin traitant.