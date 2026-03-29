Le compte personnel de formation (CPF) permet aux salariés de financer des formations leur permettant d’évoluer professionnellement. Ce compte est créé pour tout salarié dès son entrée sur le marché du travail et fonctionne jusqu’à son départ à la retraite.

En 2024, une participation forfaitaire obligatoire de 100 € a été mise en place pour les personnes souhaitant utiliser leur CPF pour financer une formation. Cette somme, indexée sur l’inflation, est revalorisée chaque année au 1er janvier par arrêté ministériel. Auparavant fixée à 102,23 €, cette participation forfaitaire restant à votre charge vient d’être augmentée à 103,20 €.

Toutefois, cette obligation ne s’applique pas aux demandeurs d’emploi si la formation fait l’objet d’un abondement de la part de l’employeur, si le salarié souhaite mobiliser tout ou partie des points de son compte professionnel de prévention (C2P) ou s’il souhaite effectuer une reconversion et fait appel à l’abondement dû à une incapacité permanente au moins de 10 % (victimes d’un accident du travail ou de maladie professionnelle). D’autres acteurs peuvent compléter le financement de la formation : le salarié lui-même, son employeur, son opérateur de compétence, OPCO, le conseil régional et départemental, sa mairie, France Travail, etc.

Enfin, les frais annexes liés à la formation tels que les transports, repas… ne sont pas compris dans la prise en charge.