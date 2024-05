Rédigé par Olivier Delevigne et publié aux Presses Universitaires de Dijon, ce livre érudit de 156 pages explore la relation entre le compositeur, le créateur musical et l’innovation technologique. Lui-même compositeur, l’auteur explore la diversité des compétences qui en font une profession en examinant, à partir d’exemple tirés de l’histoire et de sa propre expérience, la relation dynamique qui a toujours existé entre la création musicale et l’innovation technique. Cette dernière a toujours été au cœur du processus créatif et elle ne cesse d’en redéfinir les contours comme le prouvent les débats actuels, tant artistiques que légaux, sur l’intelligence artificielle.