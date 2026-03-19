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Crosslite+ avec Whiti Audio

19 Mar 2026 | News Divers

37 SONO MAGAZINE NEWS WHITIAUDIOFORMATION FORMATIONCROSSLITE copie

Whiti Audio Formation propose une session de cinq jours sur le logiciel Crosslite+, outil de mesure et d’alignement pour les systèmes de diffusion. La formation est animée par Thierry De Coninck – également auteur dans SONO Mag – et porte sur la méthodologie de calage et l’exploitation des données. Elle permet aux techniciens de maîtriser le flux de travail et d’optimiser la précision des réglages sur le terrain.

Plus d’info et pré-inscription : https://formation.whitiaudio.fr/formations/crosslite

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