CSI Audiovisuel en lumière sur BFM Business

CSI audiovisuel est distributeur et fabricant de matériel audiovisuel avec deux marques propres. « Nous avons trois catalogues, Arbiter, Audiopole et Freevox, dans lesquels nous sommes revendeurs de marques premium :

JBL, Soundcraft, Dynaudio, RME, Tascam, Beyerdynamic, Calrec, Clear Com, Clear One, Das Audio, AKG. Et nous avons nos deux marques propres, Starway et Halto.

Nous développons et fabriquons nous-même ces produits d’éclairage », explique Arnaud Leschemelle, président de CSI audiovisuel. Pour faciliter le service après-vente, la société possède un seul et unique SAV, basé en France. À consulter sur BFMTV.com ■