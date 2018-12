CSI, UN GROUPE CRÉATIF QUI FAIT SON SHOW

Pour ses 60 ans, Leblanc Illuminations a convié au Mans ses clients et partenaires à l’abbaye royale de l’Epau. Plus de trois cent personnes étaient présentes, avec la participation des autres sociétés du groupe CSI (Creative Show Industry), un moment propice aux échanges avec les équipes et à la découverte des marques et des produits sur des espaces d’exposition dédiés. L’événement était également l’occasion de dévoiler la nouvelle identité de groupe CSI et son nouveau logo, mis en lumière par Arnaud Leschemelle, le président. Au programme, des conférences animées par des intervenants composés de fabricants, concepteurs, prestataires, intégrateurs, prescripteurs et directeurs techniques, un concert de Julien Clerc, un DJ set de Joachim Garraud et une course de karting organisée sur le circuit Alain Prost avec Thomas Dagoneau, pilote aux 24 Heures du Mans.■