CTP SYSTEMS RMA400

La demande pour la production à distance se développe et, pour cela, CTP propose un préampli dédié. Il dispose de quatre entrées micro avec sortie directe locale et une entrée HD/SD SDI qui permet d’encapsuler les quatre signaux audio sur la sortie SDI. La régie reçoit donc les quatre micros indépendants avec le signal SDI sur Groupe 1, audio 1 à 4. Les autres signaux audio du SDI ne sont pas modifiés. La liaison Ethernet est utilisée pour contrôler les gains, filtres et limiteurs avec un logiciel dédié. Le préampli peut être alimenté en 12 V ou par une batterie de caméra. Un outil très pratique dans une configuration de petite production. ■