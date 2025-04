Dix ans de développement

Créée en 2014, CSL a su faire évoluer sans cesse ses activités de prestation/location/intégration dans la région d’Amiens. L’année 2024 a été riche en événements : acquisition d’une société, développement d’un nouveau secteur d’activité, dixième anniversaire, projet de déménagement…

Son, lumières, éclairage architectural, scènes démontables, structures, distribution électrique, location, installation, préconisation, backline, écrans LED sur remorque… et depuis peu, captation/diffusion vidéo : au bout de dix ans d’existence, les activités de CSL sont multiples et complémentaires. La société intervient beaucoup en Picardie (elle est leader à Amiens), dans le Nord-Pas-de-Calais, en Normandie et en Île-de-France, mais aussi plus loin !

Bilan décennal avec Laurent Ghys, créateur et président de Cynergie Sonorisation Live.

Une approche plutôt mono-marque

Laurent Ghys, président de CSL, est originaire d’Abbeville. Régisseur son à l’origine, il commence dans le métier avec Yves Leroy chez LYS, en Normandie, puis arrive en 2010, en tant qu’intermittent, dans une petite société amiénoise qui s’appelle Cynergie.

« C’était alors une toute petite boîte, qui faisait un peu de presta, de l’intégration, de l’électricité générale… Je ne m’occupais que de la presta et de la vente, se souvient Laurent. En 2014, les différentes activités de Cynergie se sont séparées, et j’ai créé la partie sonorisation live : son, structure, éclairage. J’ai commencé à zéro, avec un petit parc de d&b, une marque que j’avais découverte et appréciée lors de mon passage à LYS : six Q1, six Q-Sub, quatre Q10 plus quelques Robe DL4S et Robin 600… »

Depuis 2014, CSL s’est considérablement développée : l’idée de Laurent était de répondre aux marchés locaux et de former des techniciens sur place, afin de pouvoir assurer une prestation sans devoir aller chercher le matériel ou les gens en Normandie, à Lille ou Paris. « Autour d’Amiens, il y avait Vu et Entendu, qui a duré dix ans, puis elle a été rachetée par Alive et a fermé, précise Laurent. Nous avons été rapidement amenés, aux débuts de CSL, à faire de la vente “cartons” pour des théâtres ou des petites salles. L’intégration a suivi tout naturellement, à la demande des clients. Je connais pas mal de monde dans les salles de la région, donc j’essaie de leur apporter un maximum. »

Le parc de CSL est cohérent, avec une approche plutôt mono-marque dans pas mal de domaines. Laurent commente : « En système, c’est d&b (XSL, KSL, série Y, AL, SL-SUB, des M4, des E8…) ; en mixage, nous sommes Yamaha, avec des consoles DM, CL et QL. En lumière, nous travaillons beaucoup avec grandMA et Robe (Esprite, iEsprite, Spider, iSpider X, Megapoint, LEDBeam350, LEDBeam150, Spikie, holyPATT, onePATT, T11…). Nous avons aussi en parc un peu de Cameo et de Chauvet. »

Intégration

Quelques exemples des activités de CSL en intégration : le Rétro à Amiens. « C’est un gros bar en journée, qui se transforme en club le soir. Nous avons refait toute l’installation lumière et son, Chauvet et d&b. C’est assez spécifique, avec des barres de LED matricées, un système de sonorisation plutôt typé installation… » Ou, dans un autre style, la Faïencerie-Théâtre de Creil, une scène conventionnée dans l’Oise : « C’est pour moi un client historique, j’y bossais comme intermittent ! Nous y avons installé un système d&b Y, six boîtes par côté, avec des subs accrochés. À Albert, non loin d’Amiens, nous avons aussi réaménagé un lieu culturel, le Zèbre (jauge entre 200 à 500 personnes) en d&b d’installation : subs cardio, 24S, 24S-D et 12S-D. Ça marche tout seul, le régisseur est ravi ! Côté éclairages, Nous avons en ce moment quelques beaux projets en cours en Anolis, les projecteurs architecturaux de Robe, par exemple pour la mairie de Puteaux (matériel et encodage) ou Saint-Dizier. » Signalons aussi que CSL intervient souvent à Mégacité, un centre d’exposition et de congrès situé à Amiens.