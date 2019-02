La marque Catalane Ecler complète son offre Audio avec trois dalles acoustiques, 60 x 60, 120 x 60 et un cercle à suspendre d’un mètre de diamètre. Écoresponsables, elles sont design, faciles à installer et proposent une centaine d’options graphiques et la possibilité d’impression à la demande, comme un logo par exemple. Elles offrent une nouvelle jeunesse au traitement acoustique et surtout, moins de tracas ! ■