DANLEY S’INVITE AU RESTAURANT O2 TÉLÉPHÉRIQUE

L’intégrateur NG Pro Audio a géré l’installation son et lumière de l’établissement grenoblois Restaurant O2 Téléphérique, dont l’éclairage en LEDs piloté en DMX, le traitement acoustique et la sonorisation. L’intégration dans le décor a été soignée avec, à l’intérieur, 16 enceintes Danley Nano Cube (3”) noires en stéréo et deux caissons de basses Nano Sub (8”) noirs, qui ont été intégrés dans les plafonds. En terrasse, ce sont six enceintes GO2-8CX grises version extérieure qui ont été installées. Pour l’amplification, un processing en FFA et MC2 et un iPad (compte Deezer Premium) en source audio ont été utilisés. ■