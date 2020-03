Danley Sound Labs est une société créée en 2006 par Tom Danley, concepteur de haut-parleurs et ingénieur du son américain. Détenant plus de 30 brevets de haut-parleurs, notamment sur les systèmes de guide d’ondes. La marque, fondée en 2005, regroupe enceintes et amplificateurs, que l’on retrouve dans des lieux tels que le Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta, le Cirque du Soleil ou encore les parcs thématiques Disney. Etienne Bérard avait convié quelques intégrateurs, prestataires, techniciens son indépendants, architectes et bureaux d’études. Au total, une trentaine de personnes ont répondu présent à l’événement, qui a eu lieu dans la salle du Big Bang Café, à HerouvilleSaint-Clair. C’est à l’extérieur que se sont déroulées les écoutes des systèmes les plus puissants et longues portées. La société IBS Son et Lumière (Jérémy Stryjakowski et son équipe) était partenaire de cette journée, complétant, via leur parc, le matériel et veillant conjointement au bon déroulement des opérations.