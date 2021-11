Le soft D.A.L. d’Audinate s’adresse aux développeurs et aux intégrateurs, permettant aux utilisateurs d’intégrer Dante dans toutes leurs applications en offrant la gestion dont ils ont besoin. Chaque instance de Dante Application Library est exclusivement liée à l’application dans laquelle elle est incluse, ce qui permet à plusieurs applications d’avoir chacune leur propre interface Dante simultanément et sans interférence. Elle est disponible sous forme de bibliothèque à codes pour Windows et MacOs, propose jusqu’à 32 x 32 canaux audio bidirectionnels avec une fréquence d’échantillonnage de 48 kHz et fonctionne avec toutes les applications logicielles et appareils compatibles, tels que Dante Virtual Soundcard et Dante Via. ■