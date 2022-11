Dante avec le H.26

Dante AV-H permet aux OEM de développer des produits vidéo entièrement gérables et économiques qui s’intègrent dans l’écosystème Dante en utilisant uniquement un logiciel. Il gère huit canaux audio vers les équipements vidéo, permet une gestion économique et d’un niveau IT des équipements tels que les caméras PTZ, les écrans… Il assure également une interopérabilité avec les produits AV sur IP de divers fournisseurs. Cela permet aux utilisateurs de se connecter, de gérer et de configurer toutes les connexions vidéo et audio en réseau dans une seule fenêtre Dante Controller, ainsi que le contrôle et la gestion complets pour les conceptions de produits vidéo IP basés sur du H.26x. ■