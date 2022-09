Dante Controller est polyglotte

Dante Controller est désormais disponible en anglais, allemand, chinois, coréen, français, japonais et portugais. La prise en charge de la langue locale va faciliter l’utilisation de la technologie, du routage à l’horloge et jusqu’aux paramètres spécifiques des équipements. La version V4.6 est gratuite et peut être téléchargée sur le site www.my.audinate.com ■