Dante étend son Controller

Dante Director est un nouvel outil proposé par Audinate, assurant la gestion et la supervision des utilisateurs. Apparu en juin dernier, il se veut complémentaire au célèbre Dante Controller, facilitant la gestion et le support des réseaux Dante. Dans quel cadre, et comment s’utilise-t-il ? Nous avons souhaité répondre à ces questions en essayant cette grande nouveauté.

Dante Controller est un outil bien connu pour la configuration et le routage audio/vidéo des périphériques Dante. Il permet un accès sans filtre à votre réseau. Il est peu contraignant si vous êtes seul, avec un nombre d’équipement réduit. Toutefois, si le nombre d’utilisateurs augmente, la gestion des équipements peut vite devenir conflictuelle. Un changement de routing ou mauvais paramétrage effectué par inadvertance peut affecter la config d’autres utilisateurs présents sur le réseau.

Pour pallier cela, Dante Domain Manager (DDM) est apparu il y a quelques années. Historiquement conçu pour les grandes installations universitaires et institutionnelles, DDM administre les utilisateurs, donnant à chaque opérateur l’accès aux zones et/ou aux équipements dont il a uniquement besoin.

Grâce à l’administration, les utilisateurs (A et B) ne verront que leurs studios respectifs, bien qu’ils soient dans le même réseau. Un utilisateur privilégié (bleu), pourra contrôler l’ensemble, et autoriser l’échange de flux entre les studios.

Director ? Oui, chef !

DDM est devenu un outil prisé des installations de grande envergure (notamment broadcast), adapté aux contraintes réseau induites par ce type d’infrastructure. Cependant, sa mise en œuvre complexe rend son coût moins accessible.

Dante Director est apparu pour répondre aux besoins des plus petites infrastructures, aux moyens plus restreints. Présenté comme une version « allégée » de DDM, il offre une gestion plus simplifiée des utilisateurs. Les fonctionnalités sont tournées vers l’intégration.

Cloud, le décor est planté

La nouveauté de Director réside dans l’offre SaaS, soit un service proposé par abonnement, disponible dans le Cloud (Internet en somme). Moyennant un forfait initial (annoncé à 20 $/mois), vous superviserez 20 équipements Dante. Chaque machine supplémentaire vous coûtera 1 $/mois, dans la limite actuelle de 50 équipements. Cette offre de service est assurée en direct par Audinate, via leur site Internet. Elle sera bientôt disponible auprès des revendeurs. Une version d’essai (30 j) est disponible.

Prendre ses distances

Director permet de superviser votre réseau depuis n’importe où : idéal pour assurer le support à distance. Pour fonctionner, cela implique de devoir connecter votre réseau Dante à Internet. Exposant votre installation, il vous faudra mettre en place la sécurité nécessaire pour établir le lien vers ce service. Rassurez-vous, Audinate fournit les ports de communication utilisés pour régler votre pare-feu.