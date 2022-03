DAP Audio CA-4500

Le DAP CA-4500 est un amplificateur numérique 4 x canaux haute puissance de 500 W par canal sur 4 Ω. En pont, il devient un amplificateur stéréo fournissant 1 000 W par canal. Il est capable de piloter des systèmes de haut-parleurs de 70 et 100 V, un préréglage 70/100 V peut être sélectionné dans le menu. Le CA-4500 est équipé d’un DSP où tous les paramètres peuvent être édités via un écran OLED intégré avec encodeur ou via un PC. Les fonctions DSP comprennent l’égaliseur huit bandes, un noise gate, le compresseur et le délai. Les modes de travail et le routage des canaux peuvent être édités comme les autres paramètres DSP. Le CA-4500 est compact (rack 1U) et léger (8 kg), adapté aux applications fixes ou mobiles de forte puissance. ■