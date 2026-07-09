La série DAP NGA comprend des enceintes actives 10” et 12” pour le live, l’AV et les installations fixes. La NGA-10A dispose d’un haut-parleur 10” et d’un moteur de compression 1,4”, d’un ampli classe D de 1 000 W RMS, d’un SPL max de 126 dB et d’une réponse en fréquence de 48 Hz à 20 kHz (-10 dB). Elle intègre un DSP complet (EQ trois bandes, crossover réglable, limiteur, délai, presets), le Bluetooth 5.3 avec TWS, deux entrées combo micro/ligne et Hi-Z, ainsi qu’une sortie XLR link. Le contrôle se fait en local ou via application iOS/Android. La version 12” étend les basses et augmente le niveau de sortie.