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DAP Audio NGA Series

9 Juil 2026 | News Son

42 SONOMAG NEWS HIGHLITE DAP AUDIO NGA SERIES

La série DAP NGA comprend des enceintes actives 10” et 12” pour le live, l’AV et les installations fixes. La NGA-10A dispose d’un haut-parleur 10” et d’un moteur de compression 1,4”, d’un ampli classe D de 1 000 W RMS, d’un SPL max de 126 dB et d’une réponse en fréquence de 48 Hz à 20 kHz (-10 dB). Elle intègre un DSP complet (EQ trois bandes, crossover réglable, limiteur, délai, presets), le Bluetooth 5.3 avec TWS, deux entrées combo micro/ligne et Hi-Z, ainsi qu’une sortie XLR link. Le contrôle se fait en local ou via application iOS/Android. La version 12” étend les basses et augmente le niveau de sortie.

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