DAP PSS-106

Le PSS-106 est doté d’un woofer de 6,5’’ et d’un tweeter de 1’’ en néodyme, et dispose d’un récepteur Bluetooth, d’un lecteur multimédia USB/carte SD et d’entrées microphone, instrument et ligne. Le signal du microphone sans fil peut être contrôlé individuellement grâce à un bouton de volume indépendant. Le bouton maître contrôle le volume de sortie général et son autonomie moyenne est de huit heures. Avec ses deux canaux intégrés, l’amplificateur de classe D 100-WRMS peut produire 110 dB SPL (à 1 m). Le limiteur d’écrêtage, le détecteur de surchauffe et le détecteur de surcharge garantissent un fonctionnement sûr. Le refroidissement par convection évite le bruit de ventilateur. ■