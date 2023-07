DAS Audio Altea-408A

L’Altea-408A est une enceinte deux voies amplifiées délivrant une puissance de 800 W crête, avec un haut-parleur de 20 cm (8“) et un moteur 1“. Sa dispersion est de 90° x 90°. Elle est destinée à une utilisation en façade (puits 35 mm)

ou en retour de scène, et dotée d’un DSP 24 bits, d’un écran LCD, de presets : Live, Dance, Vocals, Bass Boost, d’un EQ trois bandes, et d’un mode veille. Sa configuration est facilitée grâce à l’application DAScontrol. Existe aussi en versions passives, tropicalisées ou non, avec ou sans transformateur de ligne 100 V.