DAS Audio Altea 412A

Les perforations en forme de nid d’abeille de la grille sont doublées du côté interne par un grillage très fin de type moustiquaire ou résille pour garde-manger. Le résultat n’est pas déplaisant et laisse entrevoir le pavillon et le haut-parleur de grave. Ce pavillon a une dispersion asymétrique de 90° x

60°. DAS note dans la fiche technique les références des transducteurs. 12M14 pour le « LF driver » et M-32 pour le

« HF driver ». Le 12M14 est équipé d’un aimant en ferrite et d’une bobine de 2,5’’. Le M-32 est un moteur de compression avec un aimant en néodyme, une bobine de 1’’, 40 W AES. L’enceinte a reçu quatre poignées. Plusieurs points sont à repréciser : la 412 A n’est pas Bluetooth, vous devrez connecter en filaire une source. Ne cherchez pas sur le site D.A.S. l’application pour la série 400 permettant à distance d’effectuer les réglages, elle n’existe pas. Par contre, sous la référence ALTEA-412 (sans le A), une version passive est proposée.