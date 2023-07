DAS Audio Altea Duo-10et Duo-20

L’Altea Duo-10 est un ensemble modulaire amplifié composé d’un subwoofer HP 25 cm (10”), d’une colonne 2 HPs 7,6 cm (3”) et d’un moteur d’aigus. Dotée d’une amplification de 1 000 W crête, ses fonctions proposent un mixeur trois voies (deux micros/ligne symétriques + une ligne sur jack 6,35 mm), un DSP 2 bits, un écran LCD, le Bluetooth, des filtres FIR, délais et presets (Live, Vocal et Club), EQ trois bandes. Une application pour iOS est disponible. Une housse pour le sub et le sac à dos pour les colonnes sont fournis. Découvrez aussi le modèle Altea Duo-20.