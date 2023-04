DAS Audio au Prolight+Sound 2023

L’ALTEA DUO-10 est un ensemble modulaire amplifié composé d’un Subwoofer et d’une enceinte colonne. Subwoofer HP 25 cm (10″), colonne 2 HPs 7,6 cm (3″) + un moteur d’aigus. Amplification de 1000 Watts peak. Fonctions : mixeur 3 voies (2 micros / ligne symétriques + une ligne sur jack 6.35mm), DSP 24 Bits, écran LCD, Bluetooth, Filtres FIR, retard, presets (Live, Vocal et Club), EQ 3 bandes. Application iPhone, iPad. Housse pour le sub et le sac à dos pour les colonnes sont fournis.

ALTEA DUO-10

L’ALTEA DUO-20 est un ensemble modulaire amplifié composé d’un Subwoofer et d’une enceinte colonne. Subwoofer 2 x HPs 25 cm (10″), colonne 4 HPs 7,6 cm (3″) + un moteur d’aigus. Amplification de 2000 Watts peak. Fonctions : mixeur 3 voies (2 micros / ligne symétriques + une ligne sur jack 6.35mm), DSP 24 Bits, écran LCD, Bluetooth, Filtres FIR, retard, presets (Live, Vocal et Club), EQ 3 bandes. Application iPhone, iPad. Housse pour le sub et le sac à dos pour les colonnes sont fournis.

ALTEA DUO-20

L’ALTEA-408A est une enceinte 2 voies amplifiées délivrant une puissance de 800 Watts Peak, HP de 20 cm (8″) + moteur 1″. Dispersion 90°H x 90°V. Utilisation en façade (puits 35mm) ou en retour de scène. DSP 24 bits, configuration facile grâce à l’application DAScontrol écran LCD, presets : (Live, Dance, Vocals, Bass Boost), EQ 3 bandes, mode veille. Existe aussi en versions passives, tropicalisées ou non, avec ou sans transformateur de ligne 100 Volts.

ALTEA-408A

L’ALTEA-S15A est un caisson de basse amplifié en radiation directe, il est équipé d’un HP de 38 cm (15″) DAS 15FW4 et d’un amplificateur de classe D délivrant une puissance de 1200 Watts Peak. DSP 24 bits, configuration facile grâce à l’application DAScontrol, écran LCD, 2 entrées ligne surcombo XLR F / Jack permettant une sommation mono du signal et de 2 sorties ligne XLR M non filtrées pour le repiquage. Inserts de fixation et puits 35 mm pour barre de couplage satellite intégrés.