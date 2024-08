l’EVENT-28A est un Système line array conçu pour les applications de location et d’installation de petite et moyenne taille. Il intègre deux transducteurs au néodyme de 8’’ et une compression M-60 dans un caisson en polymère robuste et léger. Les transducteurs de 8’’ assurent une projection efficace du son et une réponse supérieure dans les basses fréquences. Leur configuration symétrique en « V » offre une couverture horizontale constante de 100º jusqu’à 200 Hz. La compression M-60 reste couplé à un guide d’ondes de conception avancée, qui contrôle la dispersion verticale et assure un couplage précis.

Alimenté par un amplificateur 2 canaux de classe D, l’EVENT-28A affiche une puissance de 1300 W crête. Le panneau arrière de l’amplificateur est équipé de connecteurs haute qualité Neutrik XLR et powerCON. Le DSP embarqué utilise un processeur 24 bits pour gérer les fonctions de crossover, d’égalisation, de délai et de limiteur. Grâce à la technologie de filtrage FIR, l’EVENT-28A promet une réponse en phase constante.

L’installation et le déploiement des EVENT-28A sont rationalisés grâce au système de montage Fast Set Splay (FSS), qui permet de sélectionner l’angle sur les chariots. Le bumper peut recevoir jusqu’à 16 unités, réglables par incréments de 1º de 0º à 10º.

Avec 20 kg sur la balance, l’EVENT-28A s’associe avec le subwoofer auto-alimenté EVENT-118A, qui intègre un transducteur basse fréquence de 18 pouces à charge frontale développé par DAS. L’EVENT-28A peut être suspendu ou empilé sur l’EVENT-118A.

Le haut-parleur 18″ 18FWN est équipé d’aimants en néodyme pour réduire le poids. Il est doté d’une bobine mobile de 3’’. Cette conception permet de gérer une puissance de 2000 W en crête, ce qui garantit que le subwoofer délivre des basses profondes et percutantes. L’EVENT-118A est doté d’un amplificateur de classe D de 2000 W crête. Les connecteurs d’entrée Neutrik XLR et les sorties stéréo en boucle sur le panneau arrière assurent la continuité du signal pour les systèmes EVENT-28A. Les préréglages numériques accessibles via l’interface DAScontrol située à l’arrière du système simplifient l’installation du système. L’EVENT-118A permet également de sélectionner facilement des préréglages cardioïdes lorsqu’il est utilisé par paires ou par groupes de trois unités.

Construit en contreplaqué de bouleau et recouvert d’une protection ISO-flex, l’EVENT-118A promet robustesse et conception durable. Le matériel de montage est entièrement compatible avec l’EVENT-28A.