Pour accompagner le développement du marché français, DAS Audio France renforce ses équipes sur les aspects techniques et commerciaux, avec des prises de poste prévues à partir de septembre.

Vous êtes passionné(e) par l’audio professionnel ? Vous avez une expérience en sonorisation soit technique (prestation, installation, design), soit technico-commerciale ? Vous souhaitez rejoindre une aventure humaine mêlant conseil, technique, commerce, indépendance, accompagnement ? Vous avez rêvé de travailler pour un fabricant de systèmes de diffusion à la pointe de l’innovation ?

C’est le moment de les rejoindre. Envoyez votre candidature dès maintenant à france@dasaudio.com