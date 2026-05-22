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DAS Audio France recrute

22 Mai 2026 | News Divers

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Pour accompagner le développement du marché français, DAS Audio France renforce ses équipes sur les aspects techniques et commerciaux, avec des prises de poste prévues à partir de septembre.

Vous êtes passionné(e) par l’audio professionnel ? Vous avez une expérience en sonorisation soit technique (prestation, installation, design), soit technico-commerciale ? Vous souhaitez rejoindre une aventure humaine mêlant conseil, technique, commerce, indépendance, accompagnement ? Vous avez rêvé de travailler pour un fabricant de systèmes de diffusion à la pointe de l’innovation ?

C’est le moment de les rejoindre. Envoyez votre candidature dès maintenant à france@dasaudio.com

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