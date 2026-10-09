DAS Audio France accueille Hélène Coucke au poste d’assistante de direction. Elle apporte 25 ans d’expérience en gestion administrative, commerciale et communication, ainsi qu’une connaissance de l’audiovisuel professionnel. hcoucke@dasaudio.com
Hussain Mohammad, nommé commercial secteur Sud, dispose de 20 ans d’expérience dans l’audio professionnel, la prestation et l’intégration. Il intervient sur les volets technico-commercial, préconisation de systèmes et accompagnement des prestataires, intégrateurs et revendeurs. hmohammad@dasaudio.com
DAS Audio France renforce son équipe
DAS Audio France accueille Hélène Coucke au poste d’assistante de direction. Elle apporte 25 ans d’expérience en gestion administrative, commerciale et communication, ainsi qu’une connaissance de l’audiovisuel professionnel. hcoucke@dasaudio.com
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