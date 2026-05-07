Construire une présence durable

Nous avons rencontré Thibaud Mezard, associé de DAS Audio France, à l’occasion du lancement de la filiale sur le marché français. Il revient sur la stratégie de développement de la marque dans l’Hexagone mais aussi au-delà, basée sur une approche directe, la structuration progressive de l’activité et l’accompagnement de partenaires locaux, au plus près du terrain.

SONO Mag : Pourquoi le marché français était-il important pour le développement de la marque ?

Thibaud Mezard : La France a toujours été un marché stratégique et incontournable en Europe pour les fabricants. Elle bénéficie d’une reconnaissance internationale dans la diffusion sonore, portée notamment par L-Acoustics et la révolution apportée par la WST, ainsi que par des acteurs comme Nexo ou Focal. Aujourd’hui, nos ventes ne reflètent pas encore cette réalité, et c’est précisément notre rôle : faire connaître nos technologies, développer les projets et renforcer notre réseau de partenaires.

Par ailleurs, par sa géographie et son histoire, la France entretient de nombreux liens avec d’autres régions du monde. C’est une opportunité que nous devons saisir en nous mettant au service des acteurs locaux, notamment en Afrique, où DAS a déjà amorcé son développement.

SONO Mag : Quelles régions en Afrique présentent le plus d’enjeux aujourd’hui pour vous ?

T.M. : Certains pays affichent déjà de solides performances, notamment la Tunisie et le Maroc. D’autres comme l’Algérie, l’Égypte et l’Afrique du Sud, connaissent actuellement une forte dynamique de croissance. Notre stratégie repose avant tout sur une approche orientée distributeurs. Cela étant, nous adaptons notre modèle à chaque pays afin de proposer des solutions pertinentes et de garantir une représentation optimale de la marque à travers le continent. Les maitres mots seront partenariat et support. Le temps nous permettra d’écrire la suite de la réponse à cette question !

SONO Mag : Peut-on parler de l’équipe et de la structure française ?

T.M. : Nous démarrons from scratch. L’objectif est de constituer une équipe de technico-commerciaux et de techniciens afin d’accompagner nos solutions et nos technologies, dont certaines sont uniques, mais nécessitent d’être démontrées et expliquées. Nous sommes donc dans une phase de recrutement, et les lecteurs intéressés peuvent envoyer leur candidature à france@dasaudio.com.

Les recrutements se feront progressivement à partir de septembre, sauf opportunité d’ici là.

SONO Mag : Quels sont les objectifs principaux de cette filiale en France à court et moyen terme ?

T.M. : Côté organisation, en démarrant de zéro, je commence par assurer moi-même les démonstrations et les présentations. J’ai besoin d’identifier les solutions qui seront les plus utiles à nos partenaires et de recueillir l’avis du marché. C’est le retour terrain qui va nous guider.

Nous devons également organiser et structurer notre activité : le commerce, la logistique, la communication, tout ce qui fait fonctionner une entreprise. Je peux d’ailleurs compter sur le soutien et le dynamisme du siège, ainsi que sur mon homologue allemand, qui a suivi ce même chemin il y a cinq ans et connaît aujourd’hui un réel succès. Nacho (Ignacio), qui s’occupait de l’Afrique, est également d’une grande aide dans la passation.

La seconde étape consistera à intégrer des collaborateurs pour développer durablement notre présence et le service autour DAS. Nous investissons du temps et des ressources pour positionner la marque à la hauteur de ce qu’elle apporte en termes de solutions.

Pour cela, nous disposons notamment d’un kit de démonstration conséquent : EVENT 30A (16 têtes + 6 subs), SARA (16 têtes + 8 subs), mais aussi EVENT 26A/EVENT 28A/VANTEC, ainsi que des séries dédiées à l’installation. Ce dispositif permet notamment d’expliquer la philosophie et l’écosystème de gestion des systèmes DAS Audio.