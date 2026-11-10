Vous êtes intégrateur, installateur ou professionnel de l’audiovisuel ?
L’équipe DAS AUDIO France prend la route pour vous présenter ses solutions dédiées à l’installation sonore.
Au programme :
Découvrez notamment la série MIA, ses enceintes coaxiales compactes et polyvalentes, les solutions ARTEC et QUANTUM, ainsi que l’écosystème d’amplification et de traitement INTEGRAL.
L’occasion d’assister à des démonstrations, d’en apprendre davantage sur les fonctionnalités de ces systèmes et d’échanger sur vos projets avec l’équipe.
1 décembre – LILLE (59)
2 décembre – METZ (57)
3 décembre – STRASBOURG (67)
4 décembre – DIJON (21)
8 décembre – LIMOGES (87)
9 décembre – TOURS (37)
11 décembre – CAEN (14)
Pour participer, inscrivez-vous dès maintenant https://info.dasaudiofr.org/form/74689/9/form.aspx