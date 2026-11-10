Vous êtes intégrateur, installateur ou professionnel de l’audiovisuel ?

L’équipe DAS AUDIO France prend la route pour vous présenter ses solutions dédiées à l’installation sonore.

Au programme :

Découvrez notamment la série MIA, ses enceintes coaxiales compactes et polyvalentes, les solutions ARTEC et QUANTUM, ainsi que l’écosystème d’amplification et de traitement INTEGRAL.

L’occasion d’assister à des démonstrations, d’en apprendre davantage sur les fonctionnalités de ces systèmes et d’échanger sur vos projets avec l’équipe.

1 décembre – LILLE (59)

2 décembre – METZ (57)

3 décembre – STRASBOURG (67)

4 décembre – DIJON (21)

8 décembre – LIMOGES (87)

9 décembre – TOURS (37)

11 décembre – CAEN (14)

Pour participer, inscrivez-vous dès maintenant https://info.dasaudiofr.org/form/74689/9/form.aspx