DAS Audio Q-83-T

Voici un système conçu pour les petits et moyens espaces. La sélection dans la dispersion verticale via le filtre intégré dans le système (30º/45º) permet le contrôle du lobe de dispersion du système dans le plan vertical et réduit ainsi la réverbération produite, en améliorant l’intelligibilité du lieu dans lequel il est installé. Disponible dans toutes les couleurs RAL. ■